Calciomercato Milan: l’OSTACOLO che può frenare l’arrivo di Calafiori alla Juventus, la RIVELAZIONE

Il futuro di Calafiori, accostato anche al calciomercato Milan, potrebbe essere lontano dal Bologna ma non alla Juve

Dopo l’Europeo potrebbero arrivare i giorni decisivi per il futuro di Calafiori. Luca Cilli, intervenuto a Sky Sport durante l’edizione dedicata al mercato ha fatto chiarezza sul destino del difensore accostato anche al calciomercato Milan:

PAROLE – «Calafiori è reduce da una grande stagione e da un grande Europeo. Il Bologna non si siede al tavolo della trattative per meno di 45 milioni. La Juventus è interessata, ma dopo la situazione che si è creata con il Bologna per Thiago Motta non ha una corsia preferenziale. Il Bologna potrebbe decidere di parlare anche con altre società soprattutto in Premier League, con l’Arsenal che cerca un difensore con queste caratteristiche»