Calciomercato Milan, cosa filtra sul futuro di Adli e Bennacer? Il PUNTO e gli ultimi AGGIORNAMENTI

Calciomercato Milan, cosa filtra sul futuro di Adli e Bennacer? Il PUNTO sui due rossoneri e gli ultimi AGGIORNAMENTI

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Yacine Adli e Ismael Bennacer, tra i calciatori dell’attuale rosa del Milan che potrebbero lasciare il club nel corso dell’estate nel caso in cui arrivassero offerte ritenute congrue.

Stando a quanto si apprende dal quotidiano al momento per i due giocatori non sono arrivate proposte irrinunciabili e pertanto fino a questo momento sono destinati a rimanere in rosa. Poi si vedrà.