Calciomercato Milan, Furlani si interroga! Top player svalutato, la quotazione attuale non mente

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani deve risolvere la grana relativa al futuro di Theo Hernandez: il terzino francese si è svalutato

Come riferito dal Corriere della Sera, e in particolare dal giornalista Carlos Passerini, il calciomercato Milan deve risolvere il rebus legato al futuro di Theo Hernandez.

Theo è passato da una quotazione di mercato di 70 milioni – quanto il Milan chiedeva per lui l’estate scorsa – a 20-25, non di più. Insomma: un prezzo di saldo, come passare dalla boutique al discount. Il suo contratto non verrà (giustamente) rinnovato.