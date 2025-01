Calciomercato Milan, Furlani pronto a chiudere il colpo! Offerta da urlo, quella la giornata decisiva

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani è pronto a chiudere il colpo legato a Santiago Gimenez: nuova offerta, giovedì la giornata decisiva

Come riferito da calciomercato.com, giovedì sarà con ogni probabilità la giornata decisiva nel calciomercato Milan per Santiago Gimenez:

PAROLE – «Giovedì sarà quindi la giornata della verità ma la trattativa deve essere messa in piedi già in queste ore. A una settimana dalla prima offerta presentata dal Milan – una proposta da 35/36 milioni, bonus inclusi, subito rifiutata – i rossoneri potrebbero dunque tornare alla carica e stavolta avvicinarsi alle richieste del Feyenoord. Una nuova offerta da parte dei rossoneri è pronta: 34 milioni di euro di base fissa, più bonus, per convincere il club a cedere il classe 2001, capace di segnare 15 centri in 18 gare stagionali. Il giocatore ha scelto il Milan e dato la priorità alla permanenza in Europa. Nelle ultime ore infatti, come riporta Matteo Moretto, anche un club arabo ha approcciato il giocatore, invano. Gimenez ha già detto sì al Milan: c’è una base d’intesa per un contratto fino al 2028 (con opzione fino al 2029) a 2,5 milioni di euro a stagione. Il piano di Moncada e Furlani è quello di prenderlo subito. A fargli spazio e a lasciargli la maglia numero 9 dovrebbe essere Jovic, cui il club è pronto a pagare anche una buonuscita affinché accetti di andare e accasarsi al Monza che l’ha richiesto. Qualora non dovesse chiudersi l’accordo, l’operazione tra i due club verrebbe di fatti rimandata alla prossima estate».