Calciomercato Milan, Furlani pensa anche ai PIANI B: ci sono due giocatori in LISTA. Tutti i dettagli

Il calciomercato Milan si muove per i propri obiettivi principali, ma Furlani non dimentica le alternative, i piani del club

Definito l’acquisto di Morata il calciomercato Milan si muove anche per gli altri obiettivi tra centrocampo e difesa, in tal senso restano nel mirino Pavlovic e Fofana.

Come riportato da Luca Marchetti a Sky Sport durante l’edizione dedicata al mercato, Furlani e il club rossonero però si guardano anche intorno e studiano eventuali piani B e in tal senso l’alternativa al difensore serbo è Hermoso mentre per quella al francese è Rios.