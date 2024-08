Calciomercato Milan, Furlani ha DECISO: se saltasse Fofana le alternative sono loro DUE! NOVITÀ

Calciomercato Milan, Furlani ha DECISO: se saltasse Fofana le alternative sono loro DUE! La NOVITÀ sui giocatori osservati

Il calciomercato Milan si vuole tutelare nel caso in cui non dovesse arrivare Fofana che è ancora il primo obiettivo per il centrocampo. Per questo motivo, Furlani e i dirigenti rossonero starebbero osservando altri due profili con attenzione.

Secondo quanto riportato da Antonio Vitiello, Konè e Cardoso sarebbero le prime alternative se dovesse saltare il francese del Monaco. Prossimi giorni caldissimi se non decisivi per portare un nuovo centrocampista a Fonseca.