Calciomercato Milan, Furlani PROGETTA il colpo a centrocampo! Contatti serrati e offerta sul tavolo

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani progetta il colpo a centrocampo: contatti serrati col Monaco per Fofana. I dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il profilo preferito dal calciomercato Milan per il centrocampo della prossima stagione è quello di Fofana del Monaco.

Furlani in particolare, con l’ok di Ibrahimovic e Moncada, avrebbe avviato dei contatti serrati con il club francese per trovare la quadra sul centrocampista in scadenza a giugno del 2025. La valutazione è di 25 milioni di euro ma i rossoneri sperano in uno sconto avendo dalla loro anche la preferenza totale del calciatore.