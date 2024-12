Calciomercato Milan, svolta a centrocampo! Tre i profili sul taccuino, Moncada vuole lui

Calciomercato Milan, arriva la svolta a centrocampo: i rossoneri puntano Frendrup. Le alternative sono Bondo e Belahyane

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha deciso di acquistare un nuovo centrocampista nella prossima sessione d gennaio per sopperire alla carenza in rosa legata al vice-Fofana. In questo senso il preferito è Frendrup del Genoa.

La valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro e da battere c’è la concorrenza dell’Atalanta. Le alternative principali sono rappresentate da Bondo del Monza e Belahyane del Verona.