Calciomercato Milan: ex Burnley può arrivare a parametro zero

Oggi scade il contratto con il Burnley del 28enne centrocampista irlandese che può arrivare già subito a parametro zero

L’indiscrezione arriva direttamente da Sky Sports UK; Jeff Hendrick, centrocampista irlandese di 28 anni in forza al Burnley in Premier League, vuole solo il Milan.

Il giocatore era stato accostato nelle scorse settimane ai rossoneri ma è di oggi la notizia che Hendrick non intende rinnovare nemmeno per la proroga dei due mesi con il club inglese e pertanto, da domani, chiunque potrà tesserarlo a parametro zero (anche se non sarà possibile impiegarlo in questo finale di stagione, ndr). Ma pare che Hendrick voglia solo il Milan, stando a quanto riferiscono Oltremanica…