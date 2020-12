Calciomercato Milan: Duarte e Musacchio vicini all’addio

Calciomercato Milan: Mateo Musacchio e Leo Duarte non farebbero più parte al progetto rossonero, per entrambi sarà addio

Il calciomercato rossonero sta entrando sempre più nel vivo. Non solo in entrata ma anche in uscita. Stando a quanto riferisce l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, due giocatori sarebbero pronti a lasciare Milanello.

Si tratterebbe di Musacchio e Duarte. Entrambi fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli. Sul primo ci sarebbe forti interessamenti di Genoa e Bologna. Sul secondo, difficile cederlo in via definitiva: non ha mercato.