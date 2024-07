Calciomercato Milan: Dovbyk ha le IDEE chiare sul futuro, la COMUNICAZIONE al Girona

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Dovbyk. L’attaccante ha le idee chiare sul futuro, la comunicazione al Girona

come riportato da Fabrizio Romano, Dovbyk ha informato il Girona questo pomeriggio della sua decisione di lasciare il club e firmare per l’AS Roma. Lui vuole solo la Roma, Dovbyk e i suoi agenti sono stati chiari con la richiesta del club. Trattativa in corso, il ds della Roma è a Girona. Domani sono previsti nuovi aggiornamenti