Calciomercato Milan, Ibrahimovic SFOGLIA la margherita! DUE gli obiettivi in attacco, è LUI il favorito

Calciomercato Milan, si restringe a due profili la corsa al nuovo centravanti rossonero: Zirkzee in vantaggio su Lukaku

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha deciso di dare una profonda accelerata alla questione relativa al nuovo centravanti, colui che dovrà raccogliere l’eredità di Olivier Giroud.

Sono due i principali obiettivi di Zlatan Ibrahimovic: Joshua Zirkzee del Bologna e Romelu Lukaku del Chelsea, nell’ultima annata in prestito alla Roma. Il primo è sicuramente favorito ma andrà trovata una quadra sulle commissioni mentre per Lukaku, che è si è detto attratto dall’idea di tornare a Milano sulla sponda opposta a quella nerazzurra, deve esserci la disponibilità del Chelsea alla cessione in prestito. Sono giorni molto caldi.