Calciomercato Milan: il doppio acquisto CHIUDE le porte all’arrivo di Pardo, l’INTRECCIO con Pavlovic e Emerson Royal

Per due che arrivano c’è ne uno che resta fuori. L’intreccio del calciomercato Milan con Pavlovic e Emerson Royal escluderebbe Pardo

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport durante l’edizione dedicata al mercato ha fatto il punto sul calciomercato Milan in entrata anche in difesa. Ecco cosa ha detto sul possibile arrivo di Pardo:

LE PAROLE – «Il Milan spinge per il doppio colpo in difesa, in tal senso si sono avvicinati sia a Pavlovic che Emerson Royal. C’è da sottolineare che però l’eventuale doppio arrivo in difesa chiuderebbe all’arrivo di Pardo come alternativa a Fofana a centrocampo. Entrambi sono extracomunitari e occuperebbero tutti gli slot a disposizione»