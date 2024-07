Calciomercato Milan, Di Stefano fa il PUNTO: «Nuovo COLPO in arrivo in poche ore! Ecco cosa succede per Fofana, Emerson Royal, Samardzic e Rabiot» - Milan News 24

Peppe Di Stefano, giornalista di Sky, ha fatto il punto della situazione sul calciomercato Milan. Queste le sue dichiarazioni

PAROLE – «Strada un po’ in salita per Fofana, c’è una richiesta molto alta del Monaco e la concorrenza è molto alta. In difesa il Milan ha scelto Pavlovic e Pavlovic ha scelto il Milan: la forbice col Salisburgo è inferiore rispetto a quella col Monaco, trattativa ben avviata col Milan che proverà a chiudere in pochi giorni, anzi in poche ore. Emerson Royal? I rossoneri vogliono capire se portare un terzino a Milanello, viste le situazioni Calabria e Florenzi. A centrocampo rimane Samardzic, poi ci sono sempre i nomi di Rios e Rabiot. Persi Tonali e Kessié, il Milan ha bisogno di un centrocampista difensivo».