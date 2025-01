Calciomercato Milan, il colpo è ancora possibile! Aggiornamento clamoroso, tifosi al settimo cielo

Calciomercato Milan, clamoroso aggiornamento fornito da Gianluca Di Marzio: il colpo Santiago Gimenez è ancora possibile

Intervenuto a Sky Gianluca Di Marzio ha fornito questo aggiornamento sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Se il Feyenoord apre, il Milan l’investimento per Santiago Gimenez lo fa, a prescindere che Emerson Royal parta. È stata mandata in avanscoperta Pimenta, agente del giocatore. Storia aperta, dall’Olanda non è arrivato un no definitivo. Prosegue la ricerca di un attaccante da parte del Milan, con Santiago Giménez prima scelta. La punta messicana si è messa in mostra nella serata di Champions di ieri, realizzando una doppietta in casa contro il Bayern Monaco. Nonostante l’ottimo rendimento di Giménez e le richieste del Milan, il Feyenoord tiene duro. Non si arrende nemmeno il Milan, che sta spingendo attraverso l’agente del calciatore. I rossoneri attendono quindi nuovi aggiornamenti per il classe 2001».