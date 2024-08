Calciomercato Milan, Di Marzio CONFERMA: «QUESTO attaccante verso la Premier». Rossoneri BEFFATI?

Calciomercato Milan, Gianluca Di Marzio, noto giornalista, ha commentato la situazione di Tammy Abraham: le dichiarazioni

Gianluca Di Marzio ha fornito questi aggiornamenti su Abraham, obiettivo anche del calciomercato Milan:

PAROLE – «Dopo il no di Dybala all’Arabia Saudita il mercato della Roma cntinua. I giallorossi e il West Ham sono in contatto per la possibile cessione di Tammy Abraham. Il club inglese ha fatto un’offerta vicina alla richiesta della Roma per il cartellino dell’attaccante, ma ora il West Ham sta parlando con il giocatore che ha uno stipendio molto alto, soprattutto senza la presenza all’estero del decreto crescita».