Calciomercato Milan, nuovo attaccante in ARRIVO? La DECISIONE della società è CLAMOROSA: i DETTAGLI e i motivi

Tra l’infortunio di Morata, un Okafor che fatica e Jovic che non carbura se parte da titolare, i tifosi del Milan si chiedono se, in questi ultimi giorni di calciomercato, possa arrivare un nuovo attaccante in rossonero.

La risposta è no. Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il mercato Milan non lavorerà in questi ultimi 4 giorni per portare un nuovo attaccante a Milanello. C’è fiducia nei confronti del reparto offensivo rossonero da parte della società che tiene in considerazione anche Camarda.