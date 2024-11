Calciomercato Milan, aggiornamento su David: cresce quella ipotesi, i rossoneri prendono nota

Calciomercato Milan, c’è l’aggiornamento su Jonathan David: duello aperto tra Inter e Juve per l’attaccante canadese

Cosi Tuttosport su Jonathan David, obiettivo del calciomercato Milan:

DAVID– «Dopo quelli per Djalò e Cabal si prospetta all’orizzonte un altro Derby d’Italia di mercato tra Juve e Inter. Stavolta però in palio c’è un top player a parametro zero: quel Jonathan David che appare essere il più pregiato tra i calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno. La punta canadese anche quest’anno sta viaggiando a una media-gol elevatissima. La Vecchia Signora è rimasta stregata dal classe 2000 nel faccia a faccia di settimana scorsa al Mauroy, anche se in realtà il dt bianconero Giuntoli lo apprezza da tempo. Tanto che già due anni fa l’aveva messo nel mirino per il Napoli. Prenderlo a parametro zero ingolosisce parecchio dalle parti della Continassa. Occhio però a un altro estimatore di vecchia data della punta nata a Brooklyn: Piero Ausilio aveva sondato il terreno già in primavera e nelle scorse settimane ha avviato i dialoghi con l’agente del centravanti (Nick Mavromaras), le cui richieste sono state palesate con tutte le pretendenti. Per accaparrarsi David bisogna garantirgli un ingaggio da 6 milioni a stagione (contratto quinquennale), a cui – essendo free agent – aggiungere un pacchetto in doppia cifra tra commissioni e bonus alla firma».