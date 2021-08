Calciomercato Milan, da Corona a Faivre: tutte le ipotesi sulla trequarti

Il calciomercato del Milan entra nel vivo. Dopo aver chiuso per Bakayoko, ora si cerca la soluzione giusta per il trequartista

Si infiammano gli ultimi giorni di calciomercato per il Milan. La trattativa per Bakayoko si è chiusa, ora si lavora sul trequartista. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato L’Originale, l’ipotesi Jesus Corona si fa in salita. Ci sarebbe infatti distanza tra domanda ed offerta con il Porto. I rossoneri propongono 10 milioni, i portoghesi ne richiedono 17 e con il sorteggio di Champions che le ha messe una di fronte all’altra sembra difficile uno sconto.

Le alternative sono Junior Messias, per il quale oggi il Torino ha incontrato la dirigenza del Crotone, e Romain Faivre, che ha già dato l’ok al trasferimento in rossonero. Ad oggi però, ancora nessuna offerta ufficiale.