Calciomercato Milan, cosa cambia dopo il gol di Simic per le mosse in difesa? Lo scenario

Jan Carlo Simic è il protagonista assoluto col suo gol all’esordio: cambia qualcosa per il calciomercato Milan dopo oggi?

L’emergenza infortuni in difesa aveva messo alle strette Stefano Pioli per le scelte, col calciomercato Milan chiamato ad intervenire già a gennaio per porre un rimedio al problema. Il protagonista di oggi è Jan Carlo Simic, il difensore della Primavera rossonera, che ha esordito contro il Monza trovando anche un gol. Gioia per il ragazzo e per il club.

E per chi si interroga se cambierà qualcosa sugli obiettivi di mercato dei rossoneri dopo questo bel segnale del centrale serbo? La risposta arriva da Calciomercato.com, che spiega come non cambia nulla per gli obiettivi della dirigenza, che proveranno a comprare comunque 2 difensori.