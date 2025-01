Calciomercato Milan, Moretto conferma tutto: «Valutazioni interne, i rossoneri provano il super colpo»

Calciomercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista, ha confermato i contatti continui dei rossoneri per Rashford

Intervenuto sul proprio profilo di X, Matteo Moretto, noto giornalista, ha confermato il forte interesse del calciomercato Milan per Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United. Le valutazioni sono in corso:

PAROLE – «Rashford-Milan, pista anticipata in esclusiva. Sono previsti nuovi contatti per capire concretamente la viabilità dell’operazione. L’esterno inglese è in rotta con il Manchester United e cerca una soluzione. Concorrenza elevata da tutta Europa».