Calciomercato Milan, importanti conferme su Goglichidze! Pronta la prima offerta, c’è la decisione del club rossonero

Calciomercato Milan, arrivano importanti conferme sull’interesse dei rossoneri per Goglichidze: pronta la prima offerta all’Empoli

Arrivano importanti conferme sull’interesse, rilanciato nella giornata di ieri, del calciomercato Milan su Goglichidze, difensore classe 2004 dell’Empoli.

Secondo Lasha Kokiashvili ci sono conferme sull’interesse per il difensore Goglichidze dell’Empoli. Contatti costanti con l’agente del giocatore e l’Empoli. Il Milan prepara la prima offerta ufficiale per prendere il difensore già a gennaio. Il difensore aveva ben impressionato nella gara dello scorso 30 novembre a San Siro vinta per 3-0 dalla squadra allenata in quel momento da Paulo Fonseca.