Calciomercato Milan: come CAMBIA l’attacco rossonero con l’arrivo di Morata, le IDEE di Fonseca

Il calciomercato Milan è pronto a regalare a Fonseca Morata. Ecco come cambia l’attacco rossonero con lo spagnolo

Alvaro Morata voleva lasciare la Spagna, il Milan stava cercando un attaccante dopo il mancato accordo per Zirkzee. L’incastro giusto è arrivato dopo l’Europeo. Così il calciomercato Milan è pronto ad aggiungere lo spagnolo al proprio reparto offensivo.

Come riportato da Calciomercato.com sulla carta Morata dovrebbe essere l’attaccante che va a prendere il posto di Olivier Giroud, andato in MLS al Los Angeles FC. E a oggi Alvaro è la punta titolare del nuovo Milan nel tridente di Fonseca; dietro di lui c’è Jovic riscattato preso a titolo definitivo dalla Fiorentina dopo il prestito in rossonero nella scorsa stagione. In quel ruolo, con caratteristiche diverse, può giocare anche lo svizzero Noah Okafor, che come ruolo naturale sarebbe esterno a sinistra nell’attacco a tre.