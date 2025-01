Calciomercato Milan, svolta Chukwueze! L’ultima indiscrezione spiazza, non se lo aspettava nessuno

Calciomercato Milan, clamorosa novità sul futuro di Chukwueze: i rossoneri considerano cedibile il nigeriano, c’è l’Aston Villa

Samu Chukwueze potrebbe essere una delle cessioni a sorpresa nell’attuale calciomercato Milan, quella di gennaio.

Tra i giocatori per i quali, il Milan è pronto a valutare le offerte che arriveranno in questa sessione di calciomercato c’è inoltre anche Samu Chukwueze. Il nigeriano ha deluso e Sergio Conceicao vorrebbe puntare su un’altra tipologia di esterno. Attenzione così alla possibilità di sbarcare in Premier League. L’Aston Villa ha già mostrato interesse nei suoi confronti, con Unai Emery pronto a scommetterci. Gli inglesi stanno anche liberando spazio, con la cessione sempre più probabile di Jaden Philogene, che può approdare a Liverpool, sponda Everton. Attenzione dunque all’addio già a gennaio di Samu Chukwueze. Ovviamente non sono da escludere altre piste. Lo riporta calciomercato.it.