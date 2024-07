Calciomercato Milan: in CHIUSURA i prossimi due COLPI di Ibra e Furlani! Attesa per l’ARRIVO di questi giocatori a Milanello

Calciomercato Milan: in chiusura i prossimi due colpi di Ibra e Furlani! Sono attesi questi giocatori a Milanello

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, dopo Alvaro Morata il calciomercato Milan è pronto a chiudere altri due colpi. Trattasi di Strahinja Pavlovic e Youssouf Fofana, che andranno a rinforzare difesa e centrocampo di Fonseca.

La trattativa con il Salisburgo per Pavlovic è a buon punto e la chiusura dell’affare potrebbe avvenire a metà strada, sfruttando eventualmente qualche bonus legato al rendimento personale del ragazzo. Per Fofana, invece, nonostante la differenza di 5 milioni di euro fra domanda ed offerta col Monaco, la sensazione è che l’affare si possa realizzare nei prossimi giorni. Anche in questo caso a metà strada.