Calciomercato Milan CHIUSO in entrata: «Dovrebbe esserlo ma…». La RIVELAZIONE, tutti i dettagli

Durante la trasmissione di Sky Sport, Davide Abrescia ha analizzato quello che potrebbe essere il futuro del calciomercato Milan. Seppur Fonseca abbia chiuso le possibili entrate, ci potrebbero essere delle ghiotte possibilità di mercato nelle ultime settimane da tenere sotto controllo oltre alle uscite.

PAROLE – «Dovrebbe essere chiuso in entrata ma non si può dirlo con certezza soprattutto con alcune uscite che ci saranno. C’è la questione Kalulu, manca il suo ok definitivo per il trasferimento alla Juve».