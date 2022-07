Calciomercato Milan, Castillejo aspetta la Spagna: possibilità Gattuso

Samu Castillejo è uno dei giocatori in uscita in questo calciomercato per il Milan. Si punta al ritorno in patria

Il calciomercato del Milan è fatto anche di colpi in uscita. Tra questi, c’è da piazzare Tiemouè Bakayoko. L’esterno spagnolo ha ancora un anno di contratto in rossonero, ma questa sessione di mercato sembra essere quella giusta per l’addio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il desiderio del giocatore è il ritorno in Spagna. Potrebbe diventare un’opportunità per il Valencia di Gennaro Gattuso.