Mattia Caldara è uno dei giocatori in uscita in questo calciomercato per il Milan. Il difensore verso lo Spezia

Il calciomercato del Milan è fatto anche di colpi in uscita. Tra questi, c’è da piazzare Mattia Caldara. Il difensore è rientrato a Milanello dopo l’annata in prestito al Venezia. Il giocatore non rientra infatti nei piani di Stefano Pioli, si lavora ad una nuova destinazione.

Secondo quanto riportato Tuttosport, sul classe ’94 è spuntato l’interesse dello Spezia. Il club ligure è vicino a finalizzare l’operazione, con i rossoneri che vorrebbero inserire nell’affare un diritto di opzione su Amian e Kiwior, due difensore liguri che piacciono a Maldini e Massara.