Calciomercato Milan: deciso il FUTURO di Brassier! Le CIFRE e i dettagli del contratto

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Brassier. Il futuro del difensore però non sarà in rossonero, ecco dove giocherà

Futuro deciso. Tra i nomi accostati al Milan c’è Brassier. Il futuro del difensore però non sarà in rossonero, resterà infatti in Ligue 1:

come riportato da Fabrizio Romano c’è l’accordo tra Brest e Marsiglia. Pacchetto complessivo di 11 milioni di componenti aggiuntivi inclusi, sarà prestito con clausola di obbligo di acquisto e clausola di rivendita. Contratto quinquennale per Brassier