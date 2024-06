Calciomercato Milan, Borghi ASSICURA: «I rossoneri si muoveranno in QUESTO modo. Sono abbastanza CONVINTO di una cosa»

Calciomercato Milan, Stefano Borghi, noto commentatore e opinionista, ha commentato le mosse dei rossoneri in entrata

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi ha parlato così del calciomercato Milan:

PAROLE – «Torna in Italia dove insomma ha lasciato un ricordo non brillantissimo, però io ho rivisto in molti tratti dell’ultima stagione di Fonseca al Lille il calcio che faceva allo Shakhtar. E quello è un calcio molto apprezzabile, un calcio che può portare dei risultati, e ripeto, un calcio che può adattarsi alla rosa del Milan. Perché, ritornando sul discorso della comunicazione, e chiudendo, una delle poche cose un po’ impattanti, importanti, che ha detto il Milan, soprattutto nella parte finale di stagione, è stato ospite da noi su SundayNight Squadre su DAZN Furlani, una sera ci dice: ‘Non abbiamo intenzione di fare un lavoro enorme sul mercato perché il grande lavoro l’abbiamo fatto l’estate scorsa’. Quindi io mi immagino, collegando le parole di Ibrahimovic, ‘Restano uno, due e tre’, che il Milan farà sicuramente delle operazioni, irrobustirà la rosa, completerà delle cose, però non andrà a stravolgere le caratteristiche della rosa. Quindi avere un allenatore che si incastra bene con questo tipo di giocatori, secondo me è un passo lucido e giusto».