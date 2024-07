Calciomercato Milan, Bonanni NON HA DUBBI: «LUI in attacco grande colpo»

Calciomercato Milan, Massimo Bonanni, ex calciatore, ha approvato l’arrivo di Alvaro Morata in rossonero: le dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Bonanni, ex calciatore e attuale opinionista, ha analizzato il possibile arrivo nel calciomercato Milan di Alvaro Morata, attuale centravanti dell‘Atletico Madrid. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Il Milan ha sempre avuto dei centravanti di età avanzata, lo vedo sulla stessa linea. per me è uno forte. Anche ieri non ha fatto una partita eccelsa ma dà sempre tutto. Per me è un acquisto importante».