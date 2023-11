Calciomercato Milan, prima bocciatura per uno degli acquisti estivi: con Luka Jovic sarà addio al termine della stagione

In casa Milan arriva la prima bocciatura per uno degli acquisti del calciomercato rossonero della scorsa estate.

Luka Jovic, che partirà dalla panchina contro la Fiorentina, non ha convinto in questo primo scorcio di stagione e salvo clamorose inversioni di tendenza, al momento impronosticabili, lascerà il Diavolo a giugno a parametro zero.