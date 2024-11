Calciomercato Milan, Bianchin svela: «Ecco perchè Origi deve trascorrere più tempo possibile in Italia. I rossoneri hanno accettato che...»

Calciomercato Milan, Luca Bianchin, noto giornalista, ha commentato la situazione relativa a Divock Origi: le dichiarazioni

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin ha parlato di Divock Origi, caso spinoso del calciomercato Milan:

PAROLE – «Dov’è Origi? Non a Milano. Qualcuno lo ha visto a Firenze, altri a Roma e sì, effettivamente ha passato del tempo in entrambe le città. Il Milan ha scelto di non far allenare Origi con Fonseca e accetta che si tenga in forma da solo, con un preparatore».