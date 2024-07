Calciomercato Milan, INTRIGO Bennacer! Da Pioli alla clausola RESCISSORIA, la decisione di Furlani SPIAZZA il centrocampista

Calciomercato Milan, si scalda la pista Arabia Saudita per Ismael Bennacer: da Pioli alla clausola rescissoria, cosa sta succedendo

Come riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito, Ismael Bennacer può diventare a giorni una pista caldissima per il calciomercato Milan in uscita:

PAROLE – «Ismael Bennacer può concretamente lasciare il Milan, come svelato nei giorni scorsi, e avallare la pista araba. Possiamo aggiungere che l’imminente avvento di Stefano Pioli sulla panchina dell’Al-Ittihad rappresenta una chance in più considerato il rapporto di stima. Ma nei giorni scorsi si era materializzato un altro club arabo, quindi conviene aspettare. Il nuovo ingaggio di Bennacer sarebbe al rialzo, ovviamente, il Milan è disponibile a scendere sotto la clausola di 50 milioni. Quindi è una situazione che va monitorata (ricordiamo che il mercato in Arabia deve ancora partire) step by step».