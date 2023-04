Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo a zero? Ultime

Calciomercato Milan, la Roma mette la freccia per Houssem Aouar: il francese avrebbe già svolto le visite mediche

Il calciomercato Milan rischia di vivere la prima beffa in vista della sessione estiva. Come riportato da Fabrizio Romano infatti, la Roma sarebbe in trattativa avanzata per l’arrivo a parametro zero di Houssem Aouar, trequartista del Lione in scadenza di contratto a fine stagione e seguito anche da Maldini e Massara.

Alcune fonti romane riportano anche la notizia di visite mediche già svolte per il club giallorosso nelle scorse settimane.