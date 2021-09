Calciomercato Milan, il Barcellona si inserisce per Kessié: i dettagli

Calciomercato Milan, il Barcellona avrebbe allacciato i primi contatti per ingaggiare Kessié a parametro zero a fine stagione

Il futuro di Kessié è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista ivoriano ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e al momento non ha ancora deciso se accettare l’offerta di rinnovo presentata dal Milan, ovvero 6.5 milioni fino al 2026.

INSIDIA BARCELLONA – Secondo il quotidiano spagnolo Sport nella corsa all’ex Atalanta si sarebbe inserito anche il Barcellona. I blaugrana avrebbero allacciato i contatti per ingaggiare il classe ’96 a zero a partire dal prossimo 1 luglio. La concorrenza è però elevata: in corsa ci sono anche Real Madrid e Liverpool.