Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Zirkzee! Due club sulle sue tracce

Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Zirkzee! Due club sulle tracce dell’attaccante del Bologna: ecco chi lo vuole

Non è più un segreto che il grande sogno del calciomercato Milan per l’attacco della prossima stagione sia Joshua Zirkzee. L’olandese ha stregato i rossoneri soprattutto in quest’ultima stagione da favola che sta vivendo con la maglia del Bologna. Sulle tracce dell’attaccante, però, non ci sono solo i rossoneri.

Come riferisce il giornalista Nicolò Schira su X, anche Arsenal e Manchester United starebbero monitorando la situazione relativa al classe 2001. Inoltre il Bayern Monaco potrebbe decidere di esercitare l’opzione per il riacquisto, pagando la clausola da 40 milioni di euro.