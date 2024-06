Calciomercato Milan: l’Atalanta ALZA l’offerta per Zaniolo, attesa la risposta del Galatasaray! Le CIFRE

Zaniolo, accostato al calciomercato Milan, sogna il ritorno in Italia. L’Atalanta prova ad accontentarlo, alzata l’offerta al Galatasaray

Giorni, forse ore, decisivi per il ritorno di Nicolò Zaniolo in Italia. Come riportato da Alfredo Pedullà, per l’ex Roma, accostato anche al calciomercato Milan, L’Atalanta ha leggermente modificato l’offerta al Galatasaray, aumentando la cifra del prestito oneroso (da 3 a 5 milioni) e garantendo una cifra di 15-16 milioni per il riscatto più bonus.

Vedremo quale sarà la risposta del Galatasaray che considera Zaniolo fuori dal progetto tecnico. La Fiorentina resta aggrappata e non va certo tenuta fuori dai giochi.