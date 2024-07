Calciomercato Milan: l’ARRIVO di Fofana può cambiare il ruolo di Loftus Cheek, le IDEE di Fonseca

L’eventuale arrivo di Fofana dal calciomercato Milan potrebbe cambiare i piani tattici di Fonseca, con Loftus Cheek coinvolto

La prima stagione al Milan e in Italia è stata sicuramente positiva per Loftus-Cheek: ha giocato e segnato tanto ( 10 gol con 2 assist), si è integrato alla perfezione ed è entrato nelle grazie dei tifosi, Ruben è un ragazzo serio che lavora molto, si è messo subito a disposizione di Fonseca. L’inglese sa che nelle idee del calcio di Fonseca l’uomo dietro la punta deve svolgere ben precisi e quindi bisogna assimilare in fretta.

Come riportato da Calciomercato.com la sensazione è quella di un ragazzo che dovrà sudarsi il posto partita, con la testa giusta e il cuore freddo. Resta da capire se Fonseca vede l’inglese solo come trequartista o lo proverà in altre posizioni. In tal senso può essere un messaggio l’eventuale arrivo in rossonero di Fofana.