Calciomercato Milan, Aouar profilo ideale a centrocampo: le ultime

Houssem Aouar è finito nei radar di calciomercato del Milan. Il francese è il profilo giusto per il centrocampo

Nel casting di calciomercato del Milan è spuntato nelle ultime ore con prepotenza il nome di Houssem Aouar. Il centrocampista francese, come riporta la Gazzetta dello Sport, è in scadenza di contratto con il Lione e non sembra intenzionato a rinnovare. Per questo motivo rappresenta un’ottima occasione sia per gennaio che per giugno. Il club rossonero intavolerà i discorsi già in questo mercato invernale, per provare a strappare un arrivo anticipato a prezzi contenuti. Altrimenti se ne riparlerà per un colpo a parametro zero in estate. Gli agenti hanno ottimi rapporti con Maldini e Massara, essendo gli stessi che curano gli interessi di Pierre Kalulu che ha da poco firmato il rinnovo fino al 2027.

Il classe ’98 ha già grande esperienza in campo internazionale, ben 34 partite giocate tra Champions League ed Europa League, oltre che una presenza con la nazionale francese. Per caratteristiche rappresenta un mix tra Tonali e Bennacer e potrebbe facilmente entrare nelle rotazioni in mediana.