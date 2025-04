Calciomercato Milan, Mendes avvisato: futuro segnato, sarà addio al termine della stagione

Calciomercato Milan, Jorge Mendes, procuratore di Joao Felix, è stato avvisato: i rossoneri non confermeranno il portoghese

Come riferito da TMW, il calciomercato Milan ha preso una decisione definitiva sul futuro di Joao Felix, arrivato in prestito secco dal Chelsea nel mercato di gennaio, e l’ha già comunicato a Jorge Mendes.

I rossoneri non confermeranno il classe ’99 per il quale ci sono due opzioni per il futuro: il ritorno in prestito con diritto di riscatto al Benfica oppure il trasferimento in Arabia Saudita.