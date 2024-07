Calciomercato Milan, Moncada INCASSA il sì decisivo! Arriva LUI, manca un DETTAGLIO per chiudere l’affare

Calciomercato Milan, Moncada incassa il sì definitivo e totale di Emerson Royal: da limare l’accordo con il Tottenham

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan nelle ultime ore ha di fatto blindato l’accordo con Emerson Royal, terzino destro in uscita dal Tottenham e primo obiettivo del club rossonero per la fascia destra di difesa.

Il brasiliano firmerà con il Diavolo un contratto di 5 anni a 3 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. Da limare le distanze col Tottenham: gli inglesi, partiti da una richiesta di 30 milioni, sono scesi ora a 25 coi rossoneri fermi a 17 milioni bonus inclusi. Aggiungendo qualche bonus per arrivare a 20 gli Spurs sono pronti a concedere il via libera.