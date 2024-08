Calciomercato Milan (Sky), ecco quando si può CHIUDERE per Abraham! Il PUNTO su Koné e sulla CESSIONE di Bennacer, le ultimissime da Di Marzio

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto a Sky Calciomercato L’Originale per le ultime trattative del calciomercato Milan in entrata e anche in uscita.

PAROLE – «La trattativa sta andando avanti a oltranza. Si cercherà di chiuderla nella giornata di domani. Fonseca desiderava da sempre Abraham mentre De Rossi sarebbe contento di avere un nuovo esterno. Il Milan prenderebbe Koné se venisse ceduto Bennacer e allo stesso tempo la Roma vorrebbe provarlo a prendere il francese».