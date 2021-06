Calciomercato Milan: a caccia del doppio colpo, ma non sarà facile

Calciomercato Milan: Maldini e Massara proveranno a sfornare un clamoroso doppio colpo, ma una trattativa non sarà facile

Il taccuino del Milan, campeggiato da Paolo Maldini e Frederic Massara, è assai folto: non solo Brahim Diaz e Dalot, il club rossonero, stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, sarebbe pronto ad affondare il colpo anche per Hakim Ziyech e Junior Firpo.

JUNIOR FIRPO – Per il terzino del Barcellona la trattativa potrebbe decollare: cinque mesi fa il dialogo con il Barcellona si era fermato perché il terzino spagnolo aveva preferito provare a giocarsi le sue carte in blaugrana, oggi la conferma di Koeman in panchina lo spinge verso l’Italia. Pioli avrebbe due spine in più da piantare nel fianco degli avversari.

HAKIM ZIYECH – quanto riguarda, invece, l’esterno marocchino l’operazione sarebbe più complicata, visto che l’ex Ajax percepisce 7 milioni di euro netti all’anno ed è stato prelevato lo scorso anno dal club olandese per circa 40 milioni di euro. il Chelsea dovrà rendersi disponibile ad un prestito e magari farsi carico di una parte dell’ingaggio.