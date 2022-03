Calciomercato Milan: dubbi sul futuro di Caldara. Il difensore rossonero potrebbe essere riscattato dal Venezia

Come scrive Tuttosport ad oggi il futuro di Mattia Caldara è incerto. Il difensore del Venezia potrebbe essere riscattato dai lagunari per 4 milioni in caso di salvezza.

Ma se non verrà esercitato la palla passerà di nuovo al Milan.