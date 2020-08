Calciomercato: Cavani rompe col Benfica e torna sul mercato

Dal Portogallo arriva la clamorosa indiscrezione secondo cui ‘el Matador’ avrebbe rotto le negoziazioni con i lusitani tornando così libero

Secondo quanto riporta il portoghese Correio de Manha, Edinson Cavani avrebbe interrotto le negoziazioni con il Benfica dopo che ormai sembrava certo l’approdo de ‘el Matador’ a Lisbona per la prossima stagione.

Il problema sarebbe relativo all’ingaggio dove non vi è stato l’incontro tra domanda e offerta e così uno dei centravanti più forti d’Europa torna ad essere libero di firmare per qualunque club. Difficile che il Milan possa essere della partita, vuoi per l’ingaggio elevato ma soprattutto per i rapporti già complicati con Ibrahimovic in quel di Parigi.