Calcio femminile, Dowie giocatrice del mese: i complimenti del Milan

Calcio femminile, Natasha Dowie eletta miglior giocatrice del mese di agosto-settembre della Serie A

Come vi avevamo riportato nei giorni scorsi, la Serie A femminile ha eletto la giocatrice del Milan Natasha Dowie miglior calciatrice del mese di agosto-settembre. Uno splendido riconoscimento per il neo-acquisto rossonero al suo primo mese in Italia.

A celebrare il trofeo individuale della Dowie è anche il Milan che l’ha ritratta con il premio: “Congratulazioni a Natasha Dowie, premiata dall’assocalciatori come miglior calciatrice dei mesi di agosto e settembre”.