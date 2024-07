Calafiori Milan, il difensore saluta l’Italia: offerta MONSTRE e CHIUSURA a un passo per l’obiettivo dei rossoneri

L’Arsenal ha messo in coda Juve, Psg, Bayer Leverkusen, Milan e tutte le squadre interessate a Calafiori. Come riferito da Marchetti a Sky Sport 24, infatti, i Gunners sono la squadra con cui l’entourage del giocatore ha avuto le interlocuzioni più profonde parlando già di progetto e soldi. Gli inglesi si sono mossi prima e, anche se non hanno avuti contatti diretti con il Bologna, stanno cercando di prendere il largo per chiudere l’operazione.

Come spiegato da Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport l’offerta sarebbe di 50 milioni. La chiusura è vicina.