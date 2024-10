Calafiori non rimpiange la Serie A: «La Premier è diversa, intensità è la parola d’ordine»

Calafiori dopo Italia Israele ha spiegato quali sono le differenze tra la Serie A e il campionato di Premier League. Le parole

Calafiori, ex obiettivo di mercato del Milan, intervenuto alla Rai dopo Italia Israele ha spiegato le differenze tra Serie A e Premier League.

LE PAROLE – «La Premier è un campionato diverso, anche a livello di intensità. Ogni partita è accesa, anche contro le piccole. Se non vai sopra di due gol rischi di subire la rimonta. Intensità è la parola d’ordine, cerco di portarla anche qui in Nazionale per aiutare la squadra».