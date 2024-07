Calafiori Milan, l’ex obiettivo rossonero RIVELA: «E’ un sogno essere all’Arsenal, ecco chi e cosa mi hanno convinto». Le parole del difensore azzurro ed ex Bologna

Riccardo Calafiori, ex obiettivo del calciomercato Milan, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dell’Arsenal, spiegato i motivi della scelta di trasferirsi in Premier League. Di seguito le parole del calciatore:

PAROLE – «L’Arsenal era il mio sogno già da quando ero un bambino di 12-13 anni. I migliori giocatori al mondo giocano in questo campionato e il livello è sotto gli occhi di tutti. Non è solo un sogno per me, ma per tutti. Ero già convinto di trasferirmi qui, ma Jorginho mi ha obbligato. Ha detto “vieni, vieni, vieni”. Ti divertirai, la squadra è fantastica e anche lo staff: è tutto ottimo. Non voglio dire troppo, non mi piace parlare, mi piace giocare. Di sicuro i nostri tifosi vedranno in campo cosa so fare bene»